Afghanistan : l’Iran condamne l’attaque terroriste meurtrière à Kaboul

Téhéran (IRNA)- La diplomatie iranienne a fermement condamné l'attentat terroriste perpétré ce vendredi contre un rassemblement, commémorant le 25e anniversaire de la mort en martyre d'Abdul Ali Mazari, chef du Parti de l'Unité afghane, et qui a tué et blessé des dizaines de personnes innocentes et opprimées de ce pays à l’ouest de Kaboul.