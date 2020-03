L'Iran ouvert à toutes les aides contre le Coronavirus

Le service de presse de l'ambassade d'Iran à Bruxelles a décrit dans un communiqué les mesures prises par la République islamique d'Iran en vue de contrôler l'épidémie du Covid-19 depuis le 20 février quand le premier cas de cette maladie a été diagnostiqué en Iran.

L'ambassade d'Iran en Belgique a précisé que l'Iran a créé 300,000 unités d'aides médicales d'urgences, a mobilisé des hôpitaux ambulants et a produit une énorme quantité des lotions de stérilisation pour assurer la protection de la santé des citoyens iraniens.

Ce communiqué a également évoqué des actions comme la désinfection des espaces publics, la diminution des horaires du travail dans les administrations, l'installation des contrôles médicaux dans les points frontaliers, la restriction des voyages domestiques et l'annulation des vols et des voyages par le train.

La représentation diplomatique d'Iran auprès de l'Union Européenne a souligné aussi des décisions prises par l'Iran telles que la suspension des cérémonies religieuses et culturelles, l'annulation des cours dans les écoles et dans les universités, la coopération avec l'OMS et les institutions médicales chinoises et la vaste campagne de la sensibilisation en vue de lutter contre la propagation du Coronavirus en Iran.

Le communiqué de presse de l'Ambassade d'Iran en Belgique et au Luxembourg a condamné la propagande iranophobe sur les réseaux sociaux qui diffuse des fausses informations et des vidéos non-confirmées en vue de mettre en question les grands efforts du gouvernement et du peuple iraniens dans la lutte contre le Coronavirus.