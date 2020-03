E-Visa Iran: Les mêmes lois appliquées pour tous les États

En parlant des lois appliquées par le gouvernement iranien pour la délivrance de visas aux requérants étrangers, le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères a déclaré : " Les réglementations concernant les visas électroniques de la République islamique d'Iran sont les mêmes pour les ressortissants de tous les pays à l'exception de ceux des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada."

" Le système de demande d'E-visa en Iran correspond à celui de nombreux pays modernes et développés d'après lequel le processus des vignettes autocollantes et des tampons d'entrée et de sortie sur le passeport ont été supprimés en vue d'accélérer la démarche du voyage. Cette loi ne s'adresse pas à certains états particuliers.", a ajouté Abbas Moussavi.