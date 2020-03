Zarif affirme que la lutte contre le coronavirus est collective

Zarif a déclaré jeudi dans un message sur Twitter que les efforts de l'Iran pour contenir le coronavirus ne réussiraient que si les pays de la région et du monde entier faisaient leur part de responsabilités et coopéraient avec Téhéran.



«Nous gagnons ou perdons ensemble», a déclaré Zarif, ajoutant: «une coopération mondiale et régionale est impérative».

Le diplomate iranien de haut niveau a déclaré que l'Iran coopère étroitement avec des agences internationales, comme l'Organisation mondiale de la santé, pour contenir la propagation de la maladie à l'intérieur de l'Iran et dans d'autres pays.

Il a également joint un clip vidéo à son tweet montrant que les voyageurs arrivant dans les aéroports iraniens faisaient l'objet de contrôles et de vérifications strictes pour détecter toute infection.



«Des mesures préventives strictes - y compris le contrôle des voyageurs aériens aux portes d'embarquement - sont mises en œuvre», indique une partie du tweet de Zarif.



Un total de 124 personnes est décédé des coronavirus en Iran tandis que le nombre total de cas confirmés a été estimé à plus de 4000.



L'Iran lutte contre le virus au milieu d'une série de problèmes économiques causés par les sanctions américaines contre le pays. Cela survient alors que les sanctions ont entravé l’accès de l’Iran aux médicaments et aux équipements médicaux.



La Chine, le pays d'origine du coronavirus il y a plus de deux mois, a déclaré jeudi que les interdictions américaines contre l'Iran étaient contraires à l'esprit de l'humanité, appelant Washington à lever les sanctions.



Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que Washington devrait cesser d'entraver les efforts de l'Iran et de la communauté internationale pour arrêter la propagation du coronavirus.

