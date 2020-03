Les Iraniens arrachent les médailles colorées lors d'un grand rendez-vous mondial d’invention en Thaïlande

Amir Abbas Mohammadi Koushaki, s'adressant à IRNA vendredi, a déclaré que l'équipe des inventeurs iraniens lors de la Journée nationale des inventeurs de Thaïlande, du 2 au 6 février, s'était classée première et deuxième au Concours mondial des innovations et technologies en Thaïlande parmi les pays concurrents tels que les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, la Croatie, Taïwan, l'Inde, la Malaisie, l'Arabie saoudite, la Turquie, la Corée du Sud, le Japon et d'autres pays.

Mohammadi a expliqué que le concours est parrainé par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et sous les auspices de l'Organisation thaïlandaise de la propriété intellectuelle et avec le soutien direct du gouvernement thaïlandais et du ministère des sciences et de l'économie de la région par le biais de l'Organisation nationale thaïlandaise de recherche (NRCT)et la Fédération mondiale des inventeurs (IFIA) avec la coopération d'autres pays dans le domaine des inventions et de la recherche mondiales, notamment l'Organisation sud-coréenne de la propriété intellectuelle (KIPA) et l'Organisation sud-coréenne de la propriété intellectuelle (SIIF), a eu lieu à Bangkok en présence de responsables nationaux et mondiaux de la Thaïlande et de la Thaïlande Ministère des sciences en février.

