Le film iranien «Driving Lessons» récompensés au festival américain Big Muddy

Le film raconte l'histoire de Bahareh, une jeune fille qui, selon la loi iranienne, doit avoir un homme parmi ses proches pour l'accompagner pendant les cours de conduite afin qu'elle et son instructeur ne soient pas seuls.



En mars, le court métrage iranien aura un calendrier chargé pour la projection dans divers festivals de films internationaux à travers le monde, y compris le 42e Big Muddy Film Festival aux États-Unis, le Festival international du film féminin de Beyrouth au Liban, la 26e Semaine internationale du court-métrage de Regensburg en En Allemagne, le 8e Festival international du court-métrage Friss Hús de Budapest en Hongrie et le 9e Cinéma Elles Font Leur en France.



Driving Lessons avait précédemment remporté le prix du meilleur court métrage au 20e festival annuel du film d'Ojai aux États-Unis, le prix spécial du jury au 13e festival du film pour les droits des femmes (FIWOM) en Corée du Sud et le prix spécial du jury au 18e Festival du film Topaz par Women in Film Dallas.

