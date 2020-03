Rendez-vous Image, salon photo et livre de Strasbourg : le photographe de guerre iranien récompensé

La sécheresse sans précédent qui a frappé la région occidentale de l'Afrique en 2001 a entraîné un manque d'eau et de nourriture pour près de 12 millions de résidents en Somalie, en Éthiopie, au Kenya, au Soudan, en Ouganda et à Djibouti dans la Corne de l'Afrique. Dans deux régions du sud de la Somalie contrôlées par Al-Chebab, un groupe terroriste lié à Al-Qaida, près de 3 700 000 personnes ont souffert de la famine. En outre, 30 ans de guerre en Somalie ont même aggravé la situation des habitants. Saïd Faraji est un photographe iranien dont les photos portent principalement sur la crise mondiale et qui a publié personnellement son livre après avoir visité Mogadiscio. Le livre illustre son voyage à Mogadiscio où les gens souffrent de la guerre et de la famine. Le livre contient 50 photos en noir et blanc ainsi que des légendes.

Rendez-vous Image (RDVI) est une manifestation annuelle visant à promouvoir l'image par la rencontre entre les photographes, leurs travaux et le public. Au moins 1000 photographies, 100 auteurs et 45 livres photos sont exposés du 24 au 26 janvier 2020 au Palais des Congrès de Strasbourg.

Saïd Faraji est principalement impliqué dans la photographie et la documentation des crises et des guerres. Le jeune photojournaliste a notamment couvert les guerres du Liban et de la l’Irak ainsi que la crise libyenne ces dernières années. Il a déjà publié plusieurs Livres photo.

Un autre photographe iranien, Younes Khani a été récompensé par le Prix des professionnels - 9e RDVI, avec une série de photos du tremblement de terre qui a secoué la ville kurdophone de Kermanshah à l’ouest de l’Iran.

De même la jeune photographe iranienne, Chiva Khademi, a été honoré par le 1er Prix Photo - RDVI ayant pour thème les Jumeaux.