Le gouvernement, le parlement et le mouvement du peuple irakien pour évincer les occupants sont appréciés (Shamkhani)

Au cours de sa conférence de presse conjointe avec le conseiller irakien pour la sécurité nationale Faleh Al-Fayyaz, à la suite des pourparlers qui ont eu lieu entre eux à Bagdad dimanche matin, Shamkhani a affirmé que les sionistes sont contre la sécurité et la stabilité de la région, ajoutant: «Nous espérons que le jour viendra où les sionistes n'auront aucune trace dans cette région où nous vivons».



Il a ajouté que la République islamique d'Iran souhaitait toujours la sécurité et la stabilité à l'Irak, et il ne fait aucun doute que l'Irak pourrait jouer un rôle dans les problèmes régionaux et mondiaux dans un avenir proche.

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien a poursuivi que, depuis 2003, la coopération, la consultation, la participation et le soutien entre les gouvernements et le peuple iranien et iraquien se renforçaient de jour en jour dans divers domaines économiques, politiques, sociaux, de la santé et du traitement.



Shamkhani a déclaré que lors des entretiens avec le conseiller irakien pour la sécurité nationale Faleh Al-Fayyaz, des discussions et des consultations avaient eu lieu sur diverses questions de sécurité et régionales et sur le rôle important de l'Irak à différents niveaux.

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale (SNSC) iranien, Ali Shamkhani, est arrivé samedi soir à Bagdad à la tête d'une délégation politico-sécuritaire de haut rang.



S'exprimant à son arrivée, Shamkhani a déclaré qu'il échangerait des vues avec le président irakien Barham Salih, le Premier ministre intérimaire Adil Abdul-Mahdi, le président du Parlement Mohamed al-Halbousi et les dirigeants de différentes factions politiques.

