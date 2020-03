Cybersécurité: la Russie se déclare prête à coopérer avec l'Iran

Il a fait ces remarques lors de sa rencontre avec l'ambassadeur d'Iran auprès de la Fédération de Russie Kazem Jalali en Russie ce samedi, 8 mars.



Lors de cette réunion, les deux parties, tout en examinant la coopération existant entre les médias des deux pays, ont souligné l'importance et le rôle effectif du Comité de coopération des médias pour les deux pays.



Étant donné les sanctions imposées par les pays occidentaux contre l'Iran et la Russie et leurs efforts pour saper l'image réelle de ces deux pays sur la scène internationale, Volin a souligné la nécessité de développer la coopération bilatérale dans le but de contrer la fausse propagande des médias occidentaux contre les deux pays, l'Iran et la Russie.

Tout en saluant l'organisation réussie de la 2e réunion du Comité de coopération des médias Iran-Russie en Russie, l'ambassadeur d'Iran en Fédération de Russie, Kazem Jalali, a souligné le rôle clé des médias dans la clarification des positions et la mise en valeur de l'image réelle des pays à travers le monde.



S'agissant de la volonté des médias iraniens d'élargir la coopération avec les partenaires russes, Jalali a ajouté: «L'Iran est prêt à accueillir la 3e réunion du Comité de coopération entre les médias Iran-Russie afin que les compagnons de presse des deux pays puissent échanger leurs vues pour renforcer la coopération bilatérale le domaine concerné. »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**