Iran: dernière plateforme de la phase 13 de Pars Sud installée sur spot offshore

Payam Motamed, l'opérateur de la phase 13 de développement de South Pars, a informé que l'acompte pèse environ 2 500 tonnes.



La plate-forme 13C, ainsi que la 13A, ont été chargées au chantier Sadra, dans la province sud-ouest de Bushehr, pour être expédiées vers leur lieu désigné au large, début février.



Selon Motamed, la progression physique de la structure s'élève à plus de 98% et elle a été entièrement conçue et construite par des experts iraniens et les principales pièces et équipements ont été fournis par des producteurs nationaux.

La première plate-forme de la phase 13 (à savoir 13B) a été installée sur son emplacement offshore désigné au début de décembre 2018 et la plate-forme mentionnée ainsi que la seconde (13D) sont devenues opérationnelles fin janvier 2019.



La phase 13 du champ South Pars vise la production de 56 m3 de gaz, 75 000 barils de condensats de gaz et 400 tonnes de soufre par jour en plus d'un million de tonnes d'éthane et d'un million de tonnes de propane et de butane par an.

Le champ gazier de South Pars, que l’Iran partage avec le Qatar dans le golfe Persique, couvre une superficie de 9 700 kilomètres carrés, dont 3 700 kilomètres carrés, appelés South Pars, se trouvent dans les eaux territoriales de l’Iran. Les 6 000 kilomètres carrés restants, appelés North Dome, sont situés dans les eaux territoriales du Qatar.

