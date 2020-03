194 morts, 743 nouveaux cas, 2134 guérisons : le point sur le coronavirus en Iran

Le dernier bilan officiel du coronavirus en Iran, communiqué dimanche par les autorités de Téhéran, s'élève désormais à 194 morts, sur un total de 6566 personnes contaminées. Le pays recense le plus de morts dus à la maladie Covid-19 après la Chine.

Le coronavirus a fait 49 morts supplémentaires en dernières 24 heures en Iran, qui portent à 194 le nombre de personnes décédées de la maladie dans le pays, a annoncé, dimanche 7 mars, chef du service de presse du ministère de la Santé et de l'Education médicale du pays.

Au total, 6566 personnes ont été contaminées depuis l'apparition de la maladie en Iran. Entre samedi et dimanche, 743 personnes de plus ont été testées positives au Covid-19.

L'Iran est le pays qui recense le plus de morts dues à la maladie après la Chine, principalement dans les provinces de Téhéran et de Qom, où avaient été annoncés les premiers cas de contamination, le 19 février.

Pour faire face à l’épidémie, des écoles ont été fermées à travers le pays, entre autres mesures prises par les autorités pour endiguer la propagation du virus.

Depuis plusieurs jours les embouteillages monstres qui font le quotidien de Téhéran ont disparu. Le nuage de pollution qui recouvre habituellement la ville de plus de huit millions d'habitants a lui aussi fortement diminué avec la baisse de la circulation.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a envoyé, lundi dernier, une première équipe de médecins et plusieurs tonnes de matériel médical en Iran, tandis que Paris, Londres et Berlin lui ont promis l'envoi d'un soutien matériel et financier.

