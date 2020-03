Coronavirus : le Président Rohani salue les autorités hospitalières et sanitaires, les médecins et les soignants

Hassan Rohani, s'exprimant samedi 7 mars, lors d'une réunion au QG de la cellule de crise nationale pour la lutte contre la maladie mortelle de Covid-19, devenu ennemi commun de l'humanité, a qualifié d'"important" le fait d'agir avec la transparence dans les communications sur la maladie.

Pour Hassan Rohani adopter une attitude ouverte, transparente et hautement responsable, en ce qui concerne les communications à l'heure sur les faits, les éventualités, les plans et les décisions, pour protéger la sécurité de la santé publique nationale et mondiale, s'avère «ultra important».

Toujours lors de cette réunion, compte tenu de l'ampleur mondiale de l'épidémie de la Covid-19 et la nécessité d'une coopération à l'échelle régionale et internationale, le ministère iranien des Affaires étrangères a été chargé de favoriser le terrain pour toute coopération et la fourniture des médicaments et des équipements médicaux en collaboration avec le Ministère de la santé et de l'éducation médicale.