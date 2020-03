Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranienne rencontre Adel Abdul-Mahdi

Au cours de la réunion, Shamkhani a discuté avec Abdul Mahdi des relations bilatérales et de la situation dans la région.



Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne a rencontré dimanche à Bagdad le conseiller irakien pour la sécurité nationale, Faleh Al-Fayyaz, le chef du Service national irakien du renseignement, Mustafa al-Kazemi, et le chef du mouvement de la sagesse, M. Ammar al-Hakim.



Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, Ali Shamkhani, est arrivé hier samedi à Bagdad, la capitale irakienne, à la tête d'une délégation politique et de sécurité de haut niveau.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**