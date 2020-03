Un chef terroriste de Jaish ul-Adl tué dans le sud-est de l'Iran (Ministère du Renseignement)

«Une équipe terroriste affiliée au groupe Jaish ul-Adl a été identifiée et démantelée de l'autre côté de la frontière grâce à une opération de renseignement complexe et étendue et ses membres ont été piégés par les forces de sécurité [iraniennes] à leur arrivée dans le pays», a déclaré le ministère dimanche dans un communiqué.

Il a ajouté que l'équipe terroriste avait été attaquée dimanche par les forces de sécurité provinciales et son chef, Elias Narou'i, surnommé Zubair, avait été tué au cours de l'opération.



La déclaration a noté que divers types d'armes et de munitions ainsi que certains équipements pour fabriquer des bombes ont été saisis au cours de l'opération.

Narou'i prévoyait d'identifier des cibles militaires et de sécurité à Zāhedān pour mener des opérations terroristes, mais n'a pas atteint ses objectifs, a indiqué le communiqué.

Le terroriste tué a joué un rôle clé dans de nombreuses opérations terroristes, notamment en commandant l’attaque de la base du Corps des gardiens de la révolution islamique dans la ville de Nikshahr, qui a tué deux forces des CGRI; participation au massacre de 27 membres du CGRI qui se déplaçaient entre les villes de Zāhedān et Khash à Sistan et Balûchistân; et la pose d'une bombe sonore devant le poste de police de Zāhedān.

Le communiqué ajoute que le 8 février, une équipe terroriste qui prévoyait de lancer un attentat à la bombe devant le poste de police de Zāhedān a également été arrêtée par les forces de sécurité.



Au cours de l'opération, deux terroristes ont été arrêtés et une bombe de 5 kg a été découverte.

