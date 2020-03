Festival international de Millénium en Belgique: 6 documentaires iraniens en lice

Sunless Shadows (par Mehrdad Oskouei), The Marriage Project (par Atieh Attarzadeh Firozabad, Hesam Eslami), No Place for Angles (par Sam Kalantari), Asho (par Jafar Najafi), Song Sparrow (par Farzaneh Omidvarnia) et Water Folks (par Azade Bizar Giti) seront projetés dans la catégorie internationale du festival.



Le Millennium Festival est destiné à être le lieu de projection de films documentaires indépendants de haute qualité qui parlent de notre époque et encouragent les téléspectateurs à réfléchir sur leur relation avec le monde.

Depuis plus de 10 ans, l'évolution du festival démontre la volonté de mettre en place un événement international de haut niveau à Bruxelles, capitale culturelle au cœur de l'Europe.



Le Millennium Festival présente des films dont les thèmes sont liés aux grands défis et objectifs du 21e siècle, adoptés par les Nations Unies en 2000, et qui reflètent les rêves et les ambitions de l'humanité pour un monde plus juste et équitable.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**