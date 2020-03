Coronavirus: 237 décès en Iran, 7161 personnes contaminées

Téhéran (IRNA) - L'Iran a connu ce lundi un bond de mortalité liée au coronavirus, et a franchi la barre des 230 décès. Par ailleurs, le nombre de personnes contaminées a également progressé, et on compte désormais 7161 cas avérés.

L'Iran a franchi lundi la barre des 230 morts, avec 237 décès de personnes contaminées par le coronavirus Covid-19, soit 43 de plus que la veille, a annoncé Kianouch Jahanpour, le chef du service de presse du ministère de la Santé et de l'Education médicale du pays. Le chef du service de presse du ministère de la Santé et de l'Education médicale a par ailleurs qualifié de bonne nouvelle l'augmentation des cas de guérison de cette pneumonie virale, avec 260 cas de plus que la veille qui porte à 2394 le nombre de personnes guéries depuis le début de l'épidémie. Les régions les plus concernées par l'épidémie restent la capitale, Téhéran avec 1945 contaminations, suivie désormais par Qom (712) où avaient été annoncés les premiers cas de contamination, le 19 février, qui dépasse Guilan(nord) avec 524 cas.

