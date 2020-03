Larijani discute du COVID-19 et des développements régionaux avec ses homologues koweïtien et omanais

Larijani a informé ses homologues des mesures adoptées par l'Iran pour contenir le coronavirus, notant qu'une coopération accrue entre les pays et le partage d'expériences peuvent avoir une influence dans la lutte contre l'épidémie.



Il a également déclaré que les développements et les crises régionales obligent les pays musulmans à poursuivre les consultations et le dialogue politiques.

Pour sa part, le président du Parlement koweïtien Marzouq Al-Ghanim a fait état de la disposition de son pays à contenir le virus, notant que la fourniture du matériel nécessaire et une coopération accrue entre les pays voisins peuvent aider à déraciner la maladie.



Et le président du Parlement omanais, Khalid Al-Maawali, a souligné la nécessité de poursuivre les discussions bilatérales concernant les développements régionaux et de renforcer la coopération bilatérale dans la lutte contre le COVID-19.

Tous les pays de la région ont été touchés par la nouvelle épidémie de coronavirus qui a été observée pour la première fois en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. L'Iran a signalé 7 161 personnes contaminées et 237 décès. Le Koweït et Oman ont également annoncé respectivement 65 et 18 cas.

