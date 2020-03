Les films d'art iraniens applaudis au Canada

Le Festival international du film sur l'art (FIFA) à Montréal célèbre le cinéma iranien dans le cadre de son programme "Lumière sur les films d'art iraniens".

Parmi les films projetés dans le cadre de ce festival figurent "Déjà vu" d'Atefeh Khademoreza, "Crinière et macho" de Shiva Sadegh Assadi, "Les mannequins de Ghaleh Hassan Khan" de Sam Kalantari, "La Révérence" de Sogol Rezvani, "Les avions en papier" de Marjan Ansari, "Vendredi" de Payam Ghorbani, "Les portraits décolorés" d'Ali Shilandari, "L'évier" de Mahbubeh Kalaei, "Entier à partie" de Vahid Hosseini Nami et "Libre et beau" de Narges Haghighat. Les projections de ces films auront lieu à l'Université Concordia les 21 et 22 mars.

Selon le site du festival FIFA : "Le programme Lumière sur les films d'art iraniens est une vitrine des films iraniens. Cet événement de six heures se compose de trois projections distinctes des films iraniens produits ces dernières années. La diversité est au cœur de la sélection des films pour ce programme. Certains de ces réalisateurs sont installés en Iran et certains sont parmi les Iraniens de la diaspora. La moitié de ces films sont réalisés par les femmes. Le programme va refléter la richesse de l'art et de la culture iraniens."

Plus de 240 films, documentaires, œuvres interactives, œuvres médiatiques et clips musicaux de plus de quarante pays seront projetés à l'écran pendant le Festival international du film sur l'art (FIFA) à Montréal, qui se déroule du 17 au 29 mars.