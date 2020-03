Les professionnels de santé, morts en luttant contre le Coronavirus, élevés au rang de «martyr» par un décret du Leader

Selon le ministère iranien de la Santé et de l'Éducation médicale, à la suite d'une lettre du ministre de la Santé, Saïd Namaki, à l’adresse du Leader de la RII, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a accepté la proposition du Dr Namaki, d’élever au rang de martyr, les professionnels de santé (médecins, infirmiers, aides-soignants et …) du pays qui ont perdu la vie en luttant en première ligne contre le Coronavirus en cette période de l’épidémie mortelle alors qu'ils étaient au service de la santé et de soin de leurs compatriotes.