Remise des lettres de créance de l’ambassadeur d’Iran au Roi des Belges

Lors de cette rencontre, Gholam-Hossein Dehqani a transmis le message d'amitié du Président Hassan Rohani au Souverain des Belges. Il a également fait part de la pleine disponibilité du gouvernement iranien à développer des relations avec le Royaume de Belgique dans tous les domaines politiques, économiques, culturels, scientifiques et parlementaires ainsi que dans la lutte contre le terrorisme.

Le Roi belge a également exprimé son respect mutuel pour le Président iranien, déplorant la situation difficile par laquelle passe le peuple iranien dont la crise sanitaire du nouveau coronavirus.

Il s'est félicité du développement des relations irano-belges dans tous les domaines possibles et a dit prêt son pays à contribuer au développement des relations bilatérales.

Le nouvel ambassadeur de la République islamique d'Iran en mission diplomatique à Bruxelles a également mis le Roi Philippe de Belgique au courant des dernières évolutions liées au Plan global d’action sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC) et l’impératif du respect par toutes les parties des engagements de l’accord multilatéral, ainsi que les efforts de notre pays pour assurer la paix et la sécurité et lutter contre le terrorisme dans la région.

Gholam-Hossein Dehghani est simultanément l’ambassadeur de la République islamique d'Iran auprès de l'Union européenne et l’ambassadeur accrédité de notre pays au Luxembourg.