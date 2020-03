Le court métrage iranien Goodbye Olympic sera présenté dans deux festivals américains

Goodbye Olympic avait auparavant participé à des festivals en Italie, au Portugal et en Hongrie.



Le festival de Westchester se tiendra du 24 au 26 avril à New York.



Le Festival international du film WorldFest-Houston est considéré comme le troisième festival du film et de la vidéo indépendant le plus ancien et le plus ancien au monde. Fondé en 1968 sous le nom de International Film Society, l'événement a lieu chaque année en avril.

Le film raconte l'histoire d'une rameuse qui rencontre des problèmes sur son chemin pour se qualifier pour les Jeux Olympiques.

Ramin Rastad, farajolah Golsefidi, Houman Javadi, Mehri Ale-Agha, Tahereh Amouzadeh, Asghar Sandousi, Morteza Ghadiri, Jaber Vosough, Alireza Shahrestani et Maryam Jahani sont dans le casting.

Ceci est le premier court-métrage de Pourbakhsh. En octobre dernier, il a été présenté en première mondiale au 37e festival international Milano FICTS.

