L'Iran se lance dans la production de masse de caméras thermiques au milieu d'une vague de virus

La caméra fabriquée par SAIran, une société d'électronique dirigée par le ministère iranien de la Défense, a été dévoilée mercredi lors d'une cérémonie à Téhéran où les autorités ont annoncé qu'elles allaient bientôt commencer la production de masse de l'appareil.



Dévoilant la caméra, le chef de la direction de l'Iran, le général Shahrokh Shahram, a déclaré que l'appareil infrarouge était comparable à ses rivaux étrangers en ce qui concerne la précision de la mesure du degré de fièvre chez les personnes recherchées.

Shahram a déclaré que la caméra était également capable d'effectuer des tâches de détection instantanée et multiple, permettant aux autorités de filtrer les passagers aériens et les visiteurs dans des endroits surpeuplés à un rythme plus rapide.



«La fabrication de ce produit à un prix bien inférieur à celui des modèles étrangers a permis au pays d'économiser beaucoup de devises», a-t-il déclaré.

Le dévoilement intervient alors que l'Iran mobilise toutes ses ressources pour lutter contre la flambée des cas de coronavirus dans le pays.



Environ 9 000 personnes ont été testées positives pour l'infection tandis que 349 patients sont décédés et près de 3 000 se sont remis de la maladie depuis qu'elle a commencé à se propager à travers le pays le mois dernier.



L'imagerie thermique des passagers aériens était déjà en place dans divers aéroports d'Iran. Cependant, le dévoilement mercredi par le ministère de la Défense de sa propre caméra a suggéré que la technologie allait être utilisée à plus grande échelle à travers le pays.

Le ministère, qui gère un groupe d'unités industrielles majeures à travers l'Iran, a déjà ordonné une accélération de la production de divers articles nécessaires pour contenir la propagation du coronavirus, y compris les désinfectants, les masques et autres équipements de protection.

