Le commerce entre l’Iran et l'Eurasie a atteint 2,5 milliard de dollars

S’attardant sur le fait que le commerce extérieur de l'Iran avec ce grand ensemble continental formé de l'Europe et de l'Asie, reste potentiellement très important, Rouhollah Latifi a déclaré : « Les trois pays membres de l'Union eurasienne, à savoir la Russie, le Kazakhstan et l'Arménie, sont voisins de l'Iran par voie maritime (Russie et Kazakhstan) et par frontières terrestres (Arménie), et importent (principalement la Russie) plus de 400 milliards de dollars par an, depuis l’Iran.

S’agissant des principaux partenaires commerciaux de l'Union Eurasie et de la part de l’Iran, M.Latifi a déclaré : « Les principaux pays exportateurs vers l'Eurasie sont la Chine, l'Allemagne, les États-Unis, la France, l'Italie et la Turquie. Les principaux pays importateurs d'Eurasie sont actuellement les Pays-Bas, la Chine, l'Allemagne, la Turquie, l'Italie, la Suisse et le Royaume-Uni ».

Selon lui, la part des échanges de l'Iran avec l'Eurasie au cours des 11 premiers mois de l'année civile iranienne (1398) s'est élevée à 2,448 milliards de dollars, contre 1,833 milliard de dollars par rapport à la même période l'an dernier.