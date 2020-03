«Driving Lessons» couronné meilleur film au festival de Through Women’s Eyes aux USA

Le film raconte l'histoire de Bahareh, une jeune femme qui, selon la loi iranienne, doit avoir un homme parmi ses proches pour l'accompagner pendant les cours de conduite afin qu'elle et son instructeur ne soient pas seuls.



Le Festival international du film Through Women’s Eyes, qui propose des films mettant l’accent sur les problèmes et la vie des femmes à l’échelle internationale ainsi que des films sur toutes les thématiques de cinéastes, s’est tenu du 6 au 8 mars.

