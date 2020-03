Iran/Coronavirus : plus de 150 000 infirmiers travaillent en première ligne contre Covid-19

Téhéran (IRNA) – Qualifiant de « meilleur cadeau » au personnel hospitalier et au cadre soignant, la mobilisation populaire pour respecter et faire respecter les recommandations sanitaires d’ordre médical, la sous-ministre iranienne de la Santé pour les affaires infirmières, Marayam Hazrati, a déclaré : « Plus de 150 000 infirmiers luttent en première ligne contre l’épidémie mortelle de Coronavirus et la prévention de la maladie et sont au service de la santé du peuple 24 heures sur 24 ».

Maryam Hazrati qui a tenu ces déclarations lors d’une réunion mercredi 11 mars via la vidéoconférence, à l’adresse des membres du Conseil de Coordination des Infirmiers, a salué à cette occasion l’accord donné par le Leader de la RII, l’honorable Ayatollah Khamenei, pour élever au rang de « martyr » les travailleurs de la Santé qui ont perdu leur vie en lutte contre l’épidémie mortelle alors qu’ils étaient au service de la santé du peuple dans cette situation de crise sanitaire.