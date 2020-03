Iran: la Banque centrale demande un prêt de 5 milliards de dollars du FMI pour combattre le coronavirus

Dans sa lettre, Abdolnaser Hemmati a souligné qu'aucun corps humain ne doit être privé de médicaments ou d'équipements médicaux en raison du manque de ressources financières.



Le 4 mars, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, a annoncé que le FMI mettrait à disposition environ 50 milliards de dollars par le biais de ses mécanismes de financement d'urgence à décaissement rapide pour les pays à faible revenu et les marchés émergents qui pourraient potentiellement rechercher un soutien. Sur ce montant, 10 milliards de dollars sont disponibles sans intérêt pour les membres les plus pauvres grâce à la facilité de crédit rapide, a-t-elle informé.

«Nous savons que la maladie se propage rapidement. Avec plus d'un tiers de nos membres directement touchés, ce n'est plus un problème régional - c'est un problème mondial qui appelle une réponse mondiale. Nous savons également qu'il finira par reculer, mais nous ne savons pas à quelle vitesse cela se produira ", a-t-elle déclaré.



«Grâce à la générosité de nos actionnaires, nous avons environ 1 billion de dollars de capacité globale de prêt. Pour les pays à faible revenu, nous disposons d'un financement d'urgence à décaissement rapide pouvant atteindre 10 milliards de dollars (50% du quota de membres éligibles) auquel nous pouvons accéder sans programme à part entière du FMI. D'autres membres peuvent accéder à un financement d'urgence via l'instrument de financement rapide. Cette facilité pourrait fournir environ 40 milliards de dollars aux marchés émergents qui pourraient potentiellement nous contacter pour un soutien financier, a-t-elle ajouté.

L'Iran est aux prises avec le coronavirus mortel au milieu des sanctions américaines les plus sévères qui empêchent le pays d'avoir accès à ses ressources financières internationales. Les responsables iraniens ont à plusieurs reprises annoncé les sanctions comme «une violation manifeste du droit à la santé et du droit à la vie».



Le 2 mars, le gouverneur de la BCI a déploré que, malgré sa création, le lien externe de l'accord commercial humanitaire suisse (SHTA) - accord commercial censé permettre aux entreprises d'envoyer de la nourriture, des médicaments et d'autres fournitures essentielles à l'Iran - n'est pas encore devenu opérationnel.

La part de l'Iran dans l'instrument de financement rapide (RFI) alloué s'élève à 5 milliards de dollars.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**