Boxe : qualification olympique méritée de l’Iranien Chahin Moussavi pour Tokyo 2020

Plus tôt le brillant boxeur iranien Danial Chahbakhch s’était qualifé pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo prévus en juillet 2020, après avoir battu son adversaire hongkongais Sing Yu, en Jordanie, le 11 mars lors d’un match au tour des qualifications des JO.

151 boxeurs de 35 pays ont disputé lors des compétitions au tour des qualifications d’Asie-Pacifique des JO 2020 en Jordanie, débuté depuis mardi dernier et qui se sont terminées ce mercredi 11 mars avec la présentation des meilleurs joueurs et des boxeurs qualifiés.

Ce mercredi quatre boxeurs iraniens se sont présentés sur le ring dans l’espoir de valider leurs billets potentiels pour les JO.

Plus tôt, autre athlète iranien, Omid Ahmadi Safa, dans la catégorie de 52 kg, malgré sa supériorité absolue face à son rival australien, a été déclarés perdant par un vote bizarre et illégal des arbitres, suite aux protestations des spectateurs, ce qui lui a fait perdre le billet olympique.

La nouvelle star de boxe iranienne dans la catégorie de 57 kg, Danial Chahbakhch, qui s'impose en toute maitrise sur le ring face à son rival hongkongais, Sing Yu, décroche son ticket olympique.

Danial Chahbakhch

Ce mercredi 11 mars Achkan Rezaï (63 kg) et Chahin Mousavi (75 kg) ont affronté respectivement les boxeurs tadjik et mongol pour tenter d’obtenir deux autres places aux JO de 2020, mais seule Chahin Moussavi en sort victorieux et Achkan Rezaï a vu s'envoler sa chance de participer aux JO.

L'équipe iranienne s’est présentée dans ces compétitions avec huit boxeurs durant lesquelles Ehsan Roozbahani, Iman Ramezan Pour, Sajjad Kazemzadeh et Toufan Charifi ont également été éliminés.