Coronavirus : le Leader appelle au lancement d’une base de campement sanitaire, dans un décret adressé à l’d'état-major des forces armées

Pour l’Ayatollah Kameneï « cette mesure pourrait revêtir l'aspect d'un exercice de défense biologique et renforcer notre puissance et autorité nationale dans la mesure où l'épidémie de Covid-19 serait, selon une certaine lecture, une attaque biologique ».

Le leader appréciant les services que les Forces armées ont fournis jusqu'à présent aux chers compatriotes dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus a souligné l’impératif de la poursuite de cette mobilisation solidaire.

Toujours dans son décret le commandant en chef des forces armées recommande au chef d’état-major de multiplier, sous couvert de cette base de campement sanitaire, les centres de soin tels que des « hôpitaux de campagne, les centres de convalescence et de procéder à une répartition des tâches et des missions entre les différentes organisations et secteurs des forces armées ».

Cette base doit également être en pleine coordination avec le gouvernement et le ministère de la Santé, a-t-il encore insisté.