3 paquets de soutien vont être offerts aux familles à faible revenu

On estime que 3 millions de familles iraniennes seront éligibles pour recevoir les packages de soutien.

Sur la base des instructions émises par le président Hassan Rohani à l'organisation du plan et du budget et au ministère des Coopératives, du Travail, le premier ensemble de soutien sera accordé aux personnes éligibles qui ont été identifiées par la base de données jusqu'à la fin du mois iranien en cours d'Esfand (terminé 19 mars).

Les deux packages de soutien restants seront fournis au début de l'année prochaine.



L'Organisation du plan et du budget a été chargée de fournir le crédit et les fonds à cette fin.



La prochaine réunion du Groupe de travail sur la gestion des impacts économiques de l'éclosion de coronavirus sera présidée dimanche par le président Rohani avec les ministères concernés et les chefs de la Chambre de commerce et de la Chambre des corporations.

Le Groupe de travail sur la gestion des impacts économiques de l'éclosion de coronavirus, qui a été formé sur ordre du président, tient des réunions régulières pour examiner les problèmes économiques et les dommages causés par l'épidémie de coronavirus sur l'économie du pays afin de les résoudre et d'élaborer des politiques d'indemnisation pour être présenté au président et au Groupe de travail national de lutte contre le coronavirus.

