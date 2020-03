Nous avons le personnel médical « le meilleur et le plus efficace au monde » (Moussavi)

Dénonçant une « compassion hypocrite » du gouvernement américain et l'arrogance impériale insensée qui caractérise la conduite de l'administration Trump le diplomate a écrit : « Au lieu d'une compassion hypocrite et d’agir avec une arrogance dégoutante, arrêtez vos terrorismes économique et médical pour que les médicaments et les équipements de soin parviennent au personnel médical et au peuple iraniens. Au fait, occupez-vous également du peuple américain! »

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi 12 mars en marge d'une réunion avec le Premier ministre irlandais à la Maison Blanche que certains pays étaient dans un état critique.

Le Président milliardaire américain a également déclaré: « Nous avons les meilleurs médecins du monde et nous avons proposé d'aider l'Iran ».

Dans une lettre à l’adresse du Secrétaire général de l’ONU, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a appelé à la levée des sanctions illégales réimposées par les États-Unis à l’Iran depuis leur retrait unilatéral de l’accord multilatéral nucléaire de 2015. Des sanctions qui ont considérablement entravé la lutte de la République islamique contre la nouvelle épidémie de coronavirus.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a fait part dans un tweet de l’envoie de cette lettre, disant que des copies de la missive adressée à Antonio Guterres avaient également été envoyées aux chefs des organisations internationales et aux homologues du très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif à travers le monde.

Malgré la haute maîtrise scientifique de l'appareil de santé iranien et son engagement dans la lutte continue contre l'épidémie de coronavirus, les entraves créées par les sanctions américaines ont plongé l'Iran à une crise sanitaire en pleine période de l’épidémie de Covid-19 et sapent les efforts de soins, a déploré Zarif dans sa lettre.

Dans un message « urgent » émis sur Twitter, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamad Javad Zarif, annonce d'ature part une liste sur les besoins médicaux les plus urgents de l’Iran, en pleine période de crise sanitaire provoquée par la terrible propagation du coronavirus dans tout l’Iran au moment où le pays est confronté à une pénurie de médicament due aux sanctions américaines.

L’OMS salue la stratégie adoptée par l'Iran dans la lutte contre le coronavirus

Le ministre iranien de la Santé, Saeed Namaki, a déclaré que le plan de mobilisation nationale du pays pour contenir le nouveau coronavirus a été apprécié par les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision IRINN jeudi, Namaki a déclaré que l'Iran avait informé 12 experts de haut niveau de l'OMS du plan de la mobilisation nationale pour lutter contre le coronavirus.

Les experts de l'OMS ont vivement salué cette initiative et annoncé qu'une telle stratégie pourrait être enregistrée comme un modèle réussi en Iran, a-t-il ajouté.

300 000 équipes de volontaires pour combattre Covid-19

Selon l’OMC, l’Iran représente après la Chine le taux le plus élevé de guérison en ce qui concerne les personnes contaminées par le coronavirus. A partir de demain, 300 000 équipes frapperont aux portes des Iraniens à travers le pays pour identifier les cas suspects et éviter la propagation de la maladie.

« Ces jours-ci, le peuple iranien fait preuve de solidarité en luttant contre le coronavirus. Cela m’a rappelé les jours de la guerre sacrée où toutes tendances politiques confondues s’étaient donné la main face à l’ennemi », a déclaré Saïd Namaki, ministre iranien de la Santé, expliquant les actions du ministère de la Santé concernant le contrôle et le traitement des maladies provoquées par ce virus.