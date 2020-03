L’Iran nominé au prix The Best 2019 de FutsalPlanet

Dans la catégorie des Dames, deux joueuses (une gardienne de but et une attaquante) et une arbitre de futsal iraniens de classe mondiale ont été également nommées pour recevoir le prix du meilleure joueuse et d’arbitre du monde par Futsalplanet.

Sara Chirbeygui (attaquante) et Farzaneh Tavassoli (gardienne de but), ainsi que Guelareh Nazemi (arbitre) ont été sélectionnées pour le prestigieux prix dans leurs catégories respectives. Ils seront en compétition avec leurs rivales représentantes d’autres pays tels le Portugal, l’Espagne et le Brésil.

Les noms des 10 meilleures équipes du monde sélectionnées sont les suivants:



1-L'Espagne



2-L'équipe féminine espagnole



3- L'équipe espagnole des moins de 19 ans



4-Le Brésil



5-L'équipe féminine brésilienne



6-Iran



7-Le Portugal



8-La Russie



9-La Thaïlande



10-L’équipe japonaise des moins de 20 ans