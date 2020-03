Les sanctions US entravent les efforts d'Iran contre le Coronavirus

New York (IRNA) – "Les sanctions américaines ont entravé les efforts déployés par le gouvernement et le peuple iraniens pour contrer le coronavirus.", a tweeté l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies à New York.

"Le peuple et le gouvernement iraniens travaillent acharnement pour vaincre le Covid-19, mais les sanctions américaines entravent leurs efforts", a écrit Madjid Takht-Ravanchi dans son compte Twitter. Ce diplomate iranien a ajouté: "Un moment décisif pour que les États-Unis dépolitisent les efforts humanitaires contre le Coronavirus et lèvent les sanctions." "Les crises internationales nécessitent de véritables efforts internationaux", a conclu le représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies à New York.