Zarif exhorte la communauté internationale à ne pas suivre les sanctions US contre l'Iran

"Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, j'exhorte la communauté internationale et les États membres de l'ONU, à ne pas tenir compte des sanctions inhumaines des États-Unis contre mon pays, et à insister pour que ces sanctions soient levées", a écrit Mohammad Javad Zarif sur son compte Twitter.

Le chef de la diplomatie iranienne a conclu dans ce message posté sur sa page twitter : "Alors que le Covid-19 ravage l'Iran, les sanctions anti-iraniennes doivent être levées."

Dans sa récente lettre au secrétaire général de l'ONU, Dr. Zarif a déclaré: " Nous devons reconnaître que les virus ne discriminent pas. Donc pour les combattre, nous, les êtres humains, ne devons discriminer non plus. Alors que le virus ravage nos villes et nos villages, notre population souffre de la campagne du terrorisme économique la plus sévère et aveugle de l'histoire, imposée illégalement par les lois extraterritoriales du gouvernement américain."

Dans le même alignement, le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Abbas Mousavi, a également déclaré que malgré les allégations des autorités américaines selon lesquelles les produits médicaux ne sont pas sanctionnés, les USA ont pratiquement bloqué le mécanisme humanitaire (SHTA) proposé par la Suisse.