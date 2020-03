L’Iran convoque le représentant des intérêts US à Téhéran

Dans un communiqué publié samedi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Mousavi, a déclaré que l'ambassadeur de Suisse avait été convoqué par le ministère.

«Suite aux remarques sans fondement du président américain selon lesquelles la République islamique d'Iran est tenue responsable de l'attaque contre la base des forces de la coalition à al-Taji en Irak, l'ambassadeur de Suisse à Téhéran, qui représente les intérêts américains, a été convoqué par le directeur général des Amériques du ministère des Affaires étrangères le vendredi 13 mars 2020 au soir, et a été informé des vives protestations de notre pays contre ces propos (par le président américain) », a déclaré Mousavi.

Le représentant des intérêts des États-Unis a été informé lors de la réunion qu'au lieu d'accuser les autres, le président américain doit accepter la vérité sur les mauvaises politiques américaines concernant la présence illégale en Irak et le meurtre des commandants et soldats irakiens,

qui est devenu la principale raison de la haine du peuple irakien envers les États-Unis. »



«Il a été souligné (lors de la réunion) que les mauvaises politiques américaines en Irak ont en fait créé les tensions actuelles, et que les responsables américains, M. Trump en particulier, ne pouvaient pas se dérober à leurs responsabilités en faisant des remarques sans fondement et dangereuses», a déclaré le porte-parole.

Il a enfin noté que l'ambassadeur de Suisse à Téhéran avait été mis en garde contre les conséquences de toute mesure mal avisée de la part des Américains.

