Coopération Iran-ONUDI-Japon pour développer l'industrie de la pêche à Chabahar

Les phases un et deux du projet qui se sont déjà achevées avec une valeur de 680 000 €, ont été entièrement financées par le gouvernement japonais.

Intervenant à cette cérémonie, l’ambassadeur et représentant permanent de notre pays auprès des organisations internationales à Vienne, Kazem Gharib Abadi, a souligné l’importance de la ville portuaire iranienne de Chabahar, un emplacement stratégique qui relie les côtes africaines et asiatiques à l'Asie centrale.

L’ambassadeur iranien a également souligné l'importance de la coopération internationale pour le développement durable des pays et faire face aux défis qui sapent le développement économique et cela par l'échange de connaissances et d'expériences, le transfert de technologie et le renforcement des capacités, ainsi que la levée des restrictions et des sanctions illégales.