Xi Jinping: La Chine soutient l'Iran pour contrer le Coronavirus

Le journal "China Daily" et le service francophone de l'agence de presse Xinhua ont publié le message de solidarité que le président chinois a adressé à son homologue iranien.

Par ce message, Xi Jinping a exprimé ses sincères sympathies au gouvernement et au peuple iraniens.

Dans le cadre de ce message, Xi Jinping a réitéré que l'Iran et la Chine sont des partenaires de longue date et partagent les liens stratégiques. Le président chinois a souligné que les peuples iranien et chinois s'aiment traditionnellement. Il a réaffirmé que l'Iran a soutenu la Chine dans sa lutte contre le Coronavirus.

Depuis le début de la propagation du Covid-19 en Iran, plusieurs convois d'aides médicales chinoises ont été livrés à l'Iran. Au cours des premiers jours de la crise du Coronavirus en Chine aussi, l'Iran a soutenu la Chine dans la lutte contre cette épidémie.

Le service francophone de l'agence de presse Xinhua a rapporté que le président chinois a annoncé dans ce message: "La Chine est prête à intensifier sa coopération avec l'Iran pour contrer l'épidémie. Je suis convaincu que le gouvernement et le peuple iraniens gagneront la bataille contre l'épidémie."

Le ministère iranien de la santé a déclaré aujourd'hui que jusqu'à présent, 12729 personnes ont été infectées en Iran par le Coronavirus, dont 611 sont mortes. À noter que 4339 patients sont déjà guéris grâce aux sacrifices des médecins et des infirmiers iraniens mobilisés dans la lutte nationale contre le Coronavirus.