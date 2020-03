Futsal: l'entraîneur iranien parmi les 10 meilleurs dans le monde

Les autres nominés dans cette liste sont les entraîneurs russes, espagnols, brésiliens, japonais et portugais. D'après le site FutsalPlanet, l'équipe nationale iranienne aussi est choisie parmi les 10 meilleures équipes du monde. Les Iraniennes Gelareh Nazemi et Farzaneh Tavassoli aussi se sont respectivement placées dans la liste des meilleurs arbitres et meilleures gardiennes de but dans le monde du futsal en 2020.

Déjà en 2009, Hossein Shams, l'entraîneur iranien était désigné le numéro 1 parmi les entraîneurs du futsal dans le monde entier.