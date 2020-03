Coronavirus : le bilan passe à 611 décès en Iran

Le ministère iranien de la Santé a apporté une mise à jour à son bilan ce samedi 14 mars après-midi, après un dernier donné hier. Depuis hier midi vendredi 1365 échantillons ont été testés positif au virus Covid-19 et Il y a maintenant officiellement 12.729 personnes infectées par le coronavirus, rapporte Kianouch Jahanpoour.

« Heureusement, il existe de nombreux cas de guérison», a tenu à rassurer cette autorité sanitaire, qui parle d’un nombre 4.339 personnes rétablies.

« Au cours des 24 heures 97 personnes ont été, Malheureusement, décédées des suites du coronavirus ce qui porte le bilan total des morts dans le pays à 611», a-t-il poursuivi.

L’épidémie mortelle de coronavirus vient jouer aussi les trouble-fêtes en Iran sapant les voyages et les déplacements au moment où le pays se prépare pour le Nouvel An persan.

Mobilisées, les autorités ont déjà pris plusieurs mesures depuis le premier décès causé par la COVID-19 en février.

Les écoles et les universités sont fermées, des événements ont été reportés ou suspendus. Les autorités ont également déconseillé les voyages avant le congé du Nouvel An persan, période durant laquelle les Iraniens se retrouvent entre-familles et entre-amis et se déplacent à l’intérieur du pays.

Selon M.Jahanpour, l’idée, c’est de faire en sorte que nous puissions ralentir, contrôler et endiguer la circulation du virus, et à cet effet, nous appelons toutes les personnalités influentes du pays dont la société culturelle et artistique à intervenir pour convaincre et encourager le peuple à rester à domicile et à limiter les contacts avec leurs proches pour cause du Covid-19 et pour éviter tout risque.