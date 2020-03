Réunion au siège du ministère iranien des A.E. sur les moyens de réduire les problèmes causés par la Covid-19

Dans le cadre des efforts de la diplomatie iranienne pour atténuer les problèmes causés par le virus mortelle de la Covid-19, grâce aux interactions internationales, une réunion ce matin a été présidée par Gholamreza Ansari, vice-ministre iranien des A.E. chargé de la diplomatie économique au siège du ministère à Téhéran, en présence d’un nombre de directeurs généraux.

La réunion se penche sur des moyens d'accélérer l'accès aux soins de santé d'autres pays et organisations internationales, ainsi que des problèmes rencontrés et des mesures prises en ce qui concerne les transits et les entrées sur les frontières communes, dans un contexte de dialogue et coopération entre Etats voisins pour endiguer la propagation du Coronavirus.

Les problèmes des Iraniens et des étudiants vivant à l'étranger étaient également au menu des discussions.

Il a été décidé à l’issue de cette réunion que les ressortissants iraniens doivent être pris en charge si nécessaire dans cette situation de crise sanitaire par les ambassades d’Iran dans leurs pays respectifs.