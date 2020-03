Lutte contre la Covid-19 : Les actions de l'Iran sont dignes de fierté (Rohani)

S’exprimant lors d'une réunion avec des membres de son bureau, des conseillers et des vice-présidents organisée ce samedi 14 mars pour poursuivre, coordonner et soutenir les actions nationales contre le Coronavirus, le Président Rohani a déclaré qu'aucun pays au monde ne pouvait jamais lutter comme l’Iran contre cette épidémie qui est désormais une pandémie, avec tant de restrictions et la pression « maximale » qui pèsent sur notre pays .

S’attardant sur le fait que le monde apprend à connaître le coronavirus au fur et à mesure qu’il se répand et que désormais tous les pays du monde s’occupent de la lutte contre cette maladie mortelle, Hassan Rohani a indiqué : « Mais les conditions de l'Iran sont différentes de toutes les leurs. « Cependant, la vérité est que les mesures prises étaient acceptables et cela malgré toutes ces différences (dans les installations, les moyens, les accès et les conditions) », s’est-il encore félicité.