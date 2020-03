Lutte contre l’épidémie de Covid-19 : la stratégie de réponse de l’Iran évoluent "sur la bonne voie" (OMS)

Le DR Richard Brennan s’exprimant en marge d'une visite, samedi 14 mars, d'une délégation de l'OMS et des experts sanitaires pour l’hygiène publique et la lutte contre la Covid-19 en Iran a ajouté: « Une approche globale et coordonnée est actuellement adoptée et appliquée en Iran, et des mesures fermes ont été prises en particulier dans les domaines de la gestion des patients, des laboratoires, des communications et de la protection des civils».