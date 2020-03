Iran: 18,5 millions de tonnes de lingots d'acier pour 11 mois

Selon le rapport de l'Organisation IMIDRO, les sidérurgistes du pays ont produit, au cours des 11 derniers mois, 18 millions et 574 mille et 748 tonnes d'alliages d'acier, soit une augmentation de 4% par rapport à la même période l'an dernier.

Au cours de cette période, les filiales de l'organisation ont produit 12 millions et 308 mille et 475 tonnes de produits en acier, y compris des stores, des tôles et des tuyaux, enregistrant une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente.

La production de fer spongieux au cours des dix derniers mois, 23 millions et 687 000 tonnes, soit une augmentation de 8% par rapport à la même période l'an dernier (21 millions et 964 000 tonnes).

