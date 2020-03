Une augmentation de 240 000 $ des revenus pétroliers quotidiens de l'Iran

Le développement de champs pétroliers et gaziers communs dans le pays a été l'un des axes les plus importants du ministre du pétrole Begin Zanganeh pour assumer le ministère du pétrole, et en conséquence, le développement de divers champs de West Karon au champ South Pars était à l'ordre du jour, et la production de ces champs a augmenté de façon spectaculaire.

Bien que les champs de West Karon et de South Pars soient parmi les champs communs importants en Iran, ils ne sont pas les seuls champs communs. Salman est également un champ pétrolier commun entre l'Iran et les Émirats.

Le PDG de la compagnie pétrolière offshore iranienne, Ali Reza Salmanzadeh, a souligné que l'installation de la plate-forme s1 était achevée et a déclaré que ce processus avait été mené à bien avec le respect dû aux actifs de sécurité malgré toutes les complications.



Le champ pétrolifère mixte de Salman est situé dans le sud de l'île de Lavan et avec le lancement de la plate-forme S1 au début de l'année iranienne prochaine (qui commence le 21 mars), la production quotidienne augmentera à environ 6 000 barils.

