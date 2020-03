Coronavirus: l'Iran fabrique les concentrateurs d'oxygène

Le Coronavirus entraîne l'hypoxémie (la diminution de la quantité d'oxygène) dans le sang des personnes infectées. Ces gens ont donc un besoin urgent de la procédure médicale de l'oxygénation. Les bouteilles de dioxygène médical utilisées dans les hôpitaux coutent énormément cher et se font rares dans la situation épidémique actuelle en Iran.

Une entreprise iranienne basée sur la connaissance a inventé une version localement conceptualisée de concentrateur d'oxygène. Le projet de la fabrication de ces appareils a été financé par la fondation Barkat affiliée à une institution liée au bureau du Guide suprême de la Révolution islamique d'Iran. Cette société a également réussi à inventer un appareil de ventilation mécanique nécessaire dans la procédure de l'oxygénation par membrane extracorporelle destinée aux patients en phase de la réanimation. Cet appareil se figure dans la liste des équipements médicaux demandés urgemment par le ministre iranien des affaires étrangères en vue de lutter contre le Coronavirus.

Plus de 150 jeunes iraniens travaillent dans cette entreprise innovatrice qui s'est mis à produire les appareils du traitement du Coronavirus demandés par le cadre de santé en Iran.

Suite à la propagation du Covid-19 en Iran, une grande mobilisation nationale s'est constituée chez les entreprises iraniennes actives dans les domaines médicaux et pharmaceutiques. Cet esprit d'invention et de création, qui s'émerge malgré l'atmosphère étouffante des sanctions américaines, témoigne de la ferme intention du gouvernement et du peuple iraniens pour lutter contre le Coronavirus.