Lutte contre le coronavirus: arrivée du premier convoi d'aide sanitaire du Qatar en Iran

Après un entretien téléphonique entre le président iranien Hassan Rohani et l'émir du Qatar, ainsi que des mesures de suivi prises par le ministre de l'Énergie Reza Ardakanian, à la tête de la Commission économique mixte Iran-Qatar, la première cargaison d'aide du gouvernement qatari, s'élevant à environ 5,5 tonnes d'articles médicaux et sanitaires sont arrivés à Téhéran vendredi soir, 13 mars.

L'aide sera fournie au ministère de la Santé et de l'Éducation médicale et au siège de lutte contre les coronavirus et de prévention pour distribution dans les centres de santé et les hôpitaux du pays.



Vendredi, le nombre de cas confirmés infectés par le COVID-19 en Iran est passé à plus de 11 364, faisant 514 morts.

