L'Iran obtient le 50e quota pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020

Danial Shahbakhsh et Sha'ahin Mousavi ont remporté les deux quotas.



Jusqu'à présent, l'Iran avait remporté les quotas des Jeux olympiques de Tokyo 2020 pour le karaté, l'athlétisme, le tir, la lutte gréco-romaine, la lutte libre, le cyclisme, la croix et l'arc, le taekwondo, le volleyball, le karaté, l'escrime et la boxe.



L'Iran aura une femme karatéka et quatre femmes tireuses aux Jeux olympiques.



Saeed Reza Keikha, le célèbre gymnaste iranien, a atteint les derniers tours de l'appareil de cheval d'arçons en République d'Azerbaïdjan, mais le gouvernement du pays a décidé de reporter les jeux en raison de l'épidémie de coronavirus.

L'Iran a le potentiel d'obtenir trois quotas de tennis de table (un chez les femmes, deux chez les hommes), un en natation, trois en canoë, deux en haltérophilie et quelques autres en lutte.



L'Iran pourrait battre son record de Rio 2016. L'Iran comptait 63 athlètes à l'époque.



Tokyo 2020 devrait avoir lieu du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo, au Japon. Certains événements préliminaires dans certains sports commenceront le 22 juillet. L'heure pourrait changer en raison de l'épidémie de coronavirus.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**