Électricité: les ingénieurs iraniens s'occupent de la maintenance des centrales des pays voisins

Einollah Salehi a affirmé que l'Iran fabrique et exporte les pièces détachées des centrales électriques, des turbines à gaz et à vapeur et les différents types de générateurs utilisés dans la structure des centrales.

En ce qui concerne la technologie des transformateurs aussi l'Iran est un pays pionnier dans la région. En Iran, l'industrie de l'énergie électrique est en pleine mutation. Les ingénieurs iraniens fournissent des services d'installation et d'entretien à nombreux pays étrangers.