Buchehr (IRNA)- « Plus de 22 millions et 30 mille tonnes de marchandises non pétrolières ont été exportées des douanes de la province au cours des onze mois de cette année civile iranienne (à partir du 21 mars 2019) », a déclaré le superviseur des douanes de la province méridionale de Bouchehr et le directeur général des douanes du centre-ville de cette région, Behrouz Qareh Beigui.

À l'exclusion du condensat de gaz naturel, les exportations de la province de Bouchehr ont été évaluées à environ 7,151 milliards de dollars, ce qui montre une hausse de 20% en ce qui concerne le poids des articles, par rapport à la même période l’année dernière. Qareh Beigui ​​a poursuivi: «Les principaux produits d'exportation de la province de Buchehr comprennent les produits pétrochimiques, les condensats de gaz, les minéraux, les produits aquatiques et les légumes ».