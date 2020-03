Les sanctions US, un obstacle majeur à la lutte contre le coronavirus, répète Zarif

Zarif et son homologue azéri Elmar Mammadyarov ont eu une conversation téléphonique dimanche sur l'épidémie de coronavirus dans la région et dans le monde.

Dans leurs entretiens, les deux diplomates de haut rang ont souligné la nécessité d'une coopération collective entre tous les pays dans la bataille contre COVID-19.

Zarif a également exprimé sa gratitude au gouvernement et à la nation de la République d’Azerbaïdjan pour leur aide.



Il a en outre dénoncé les sanctions cruelles et unilatérales imposées par les États-Unis comme un obstacle majeur à la lutte de l’Iran contre le dangereux virus, soulignant néanmoins que l’Iran et le monde traverseront une étape aussi difficile.



Le nombre de morts à cause de coronavirus en Iran est passé à 724 dimanche, alors que près de 4 600 patients se sont remis de la maladie dans le pays jusqu'à présent.

