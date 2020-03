L'Iran exporte 50 000 tonnes de minéraux par le port de Chabahar

S'adressant à l'IRNA, Hossein Shahdadi a déclaré cette année pour la première fois que des produits minéraux, des matériaux de construction, des produits agricoles et du bitume ont été exportés via le port de Chabahar.



Les caractéristiques du port de Chabahar telles que le déchargement stratégique et l'équipement de chargement, les faibles coûts portuaires et les lignes maritimes disciplinées ont facilité les exportations, a-t-il ajouté.

Il a noté que les mines riches et les usines de production de ciment et de clinker, la capacité d'exportation des produits de la pêche et de l'agriculture et les courtes distances sont considérées comme une bonne opportunité pour les exportations via ce port.



L'attention particulière du Guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei et les efforts déployés par le gouvernement du président Hassan Rohani ont accéléré le développement des côtes de Makran, en particulier le port de Chabahar, de manière à ce que cinq gros navires transportant des produits de base, dont du blé, de l'orge, du soja et le maïs a accosté en une semaine.

La situation géographique et l'atmosphère actuelle en Iran pour le développement du port de Chabahar ont fait du port iranien un rôle majeur dans les arènes nationales et internationales.

